Зимняя сессия Сейма: по неуважительным причинам заседания пропускали два депутата

Во время зимней сессии Сейма по неуважительным причинам заседания пропускали два депутата - Илмар Латковскис и Арвид Платперс, а в целом члены парламента пропустили 130 заседаний.

С 8 января по 29 марта состоялось 11 заседаний Сейма. Из 130 пропусков 46 были по уважительным причинам, в 33 случаях депутаты не явились на заседания из-за нетрудоспособности, в 29 случаях были в командировках, в 17 - в неоплачиваемом отпуске, а еще в трех случаях депутаты находились в отпуске, свидетельствует предоставленная Сеймом информация.

В зимнюю сессию меньше всего заседаний посетили Валдис Скуиньш (СЗК) и Инесе Либиня-Эгнере («Единство») - они приняли участие в шести из 11 заседаний. Инесе Либиня-Эгнере на одно заседание не явились из-за командировки, три заседания пропустила из-за отпуска, в одном случае у нее были уважительные причины. В свою очередь Скуиньш пропустил пять заседаний из-за нетрудоспособности.

По четыре заседания пропустили Борис Цилевич («Согласие»), Райвис Дзинтарс (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Вейко Сполитис и Роман Межецкис.

Все 11 заседаний посетили 35 депутатов.

Латковскису и Платперсу за пропуски заседаний без уважительных причин урезаны зарплаты на 20%.