Судраба рекомендует недоброжелателям расслабиться

Партия «No sirds Latvijai» (NSL), которую и в дальнейшем будет возглавлять Ингуна Судраба, намерена стартовать на выборах в Сейм отдельным списком, но без одного из своих лидеров Гунара Кутриса, который, возможно, будет баллотироваться по списку Союза «зеленых» и крестьян.

«Мы - настроенная против правящей элиты национально консервативная партия сильных людей, которые делают свою работу от всей души», - так охарактеризовала Судраба на съезде идеологию партии.

Основанная четыре года назад NSL находится сейчас в низшей точке своего развития - в опросах общественного мнения рейтинг партии не достигает и 1%, у нее больше нет своей фракции в Сейме, которая перестала существовать после ухода трех депутатов.

Однако Судраба верит, что главная роль партии на политической сцене еще впереди. Она выразила уверенность, что NSL продолжит существовать и в том случае, если не пройдет в Сейм.

По мнению Судрабы, были и ошибки, например, партия слишком сдержанно строила свои отношения с СМИ.