Посол России: войны не будет, но и без войны можно наделать много такого, что «мало не покажется»

В настоящее время нельзя говорить о новой холодной войне в мире, потому что нет идеологического противостояния систем, и когда-нибудь все встанет на свои места, заявил в интервью газете «Неаткарига» посол России в Латвии Евгений Лукьянов. Возможность войны он отрицает, но считает, что и без нее можно наделать такого, что «мало не покажется».

По мнению Лукьянова, в основе кризиса между Западом и Россией лежит то, что Россия стала сильнее и вернулась на мировую арену как полноценный игрок, что, очевидно, многим в мире не нравится.

«Мы привыкли долгое время жить в одномерном мире, где все солидарны и подчинены. Одно решение, одно исполнение… Но возник некий диссонанс», - сказал он.

Оценивая латвийско-российские отношения, посол скептически высказался о самостоятельности внешней политики Латвии: «Сейчас Латвия свои международные отношения координирует через Брюссель. Другого варианта нет. Не Латвия ввела санкции против России. Латвия выполняла солидарное решение ЕС».

Латвия не может внезапно заявить, что не принимает солидарную позицию стран НАТО и ЕС.

Также Россия не выделяет Латвию из этого альянса, новой Антанты, поэтому особой политики в связи с Латвией у России нет, сказал Лукьянов.

«С Латвией мы формируем двусторонние отношения в контексте, который связан с реалиями. В Латвии проживает более 50 000 граждан России. Они - один из основных наших приоритетов. Согласно нашей Конституции, мы должны обеспечивать их интересы», - сказал посол.

По мнению Лукьянова, Латвия не использует свое геополитическое положение и возможность быть мостом между Западом и Востоком. «Вы сделали свой выбор, поэтому какие к нам вопросы? Мы, считаясь с этой ситуацией, были вынуждены, да, вынуждены строить свои порты, вложив в это много денег. Как видите, мы справились. Оцените сами, кому от этого хуже», - сказал Лукьянов.

Сейчас, к сожалению, этот мост разрушается. «Я понимаю под этим усилия стран Балтии, в том числе Латвии, под выдуманными предлогами отмежеваться от России. Избавиться от российского газа, от энергетического кольца БРЭЛЛ. Заявления о надуманной российской угрозе не способствуют развитию взаимопонимания, сиюминутные политические или идеологические интересы преобладают над здравым экономическим рассудком.

Насильно мил не будешь, как гласит русская поговорка, но Россия действительно заинтересована в добрососедских отношениях», - сказал посол.

Лукьянов отрицал, что Россия попытается повлиять на результаты выборов в Латвии: «Спросите себя сами, зачем это нам надо? Правые политики развивают эту мысль с единственной целью - списать все неудачи, ошибки и провалы в социально-экономической деятельности на «чужого дядю», на сей раз на Россию. Не нести ответственности за то, что сами натворили».

Правда, посол не отрицал, что по отдельным вопросам Россия хотела бы, чтобы Латвия изменила свою политику, например, он надеется, что не будет реализована школьная реформа.

Лукьянов считает, что Латвия обманула неграждан. «Как можно лишать человека его прирожденного права знать свой родной язык? Что вырастет из такого человека? Станет ли русский латышом? Думаю, не станет», - сказал Лукьянов.

«Слова «советская власть», «унижения», «оккупация» очень сильно влияют на чувства людей. Действительно, в советское время было много жестокого. Хотя бы депортации. Сейчас все забыли либо не хотят говорить о том, что депортации носили классовый, идеологический характер, а не были направлены против латышского народа», - сказал Лукьянов.