Ален Берсе: исторически Швейцария является близким другом и партнером Латвии

Берсе с супругой Мюриэл Зеендер-Берсе прибыл сегодня с визитом в Латвию. Вейонис подтвердил, что видит широкие возможности для развития новых проектов сотрудничества между странами, в таких сферах, как биоэкономика, биомедицина, умные материалы, энергетика, ИТ, культура, образование и наука.

В помещении исторического архива в Лугано в июне открыта выставка о Райнисе и Аспазии - в начале 20-го века представители латвийской интеллигенции использовали возможности эмиграции в Швейцарию, где развивали идеи латвийской государственности, сказал Вейонис.

Президент добавил, что с благодарностью вспоминает твердую позицию Швейцарии по непризнанию инкорпорации стран Балтии в СССР. Также Швейцария одной из первых признала в 1991 году восстановление государственной независимости Швейцарии.

Вейонис считает, что отношения со Швейцарией Латвия должна строить на основании не только финансовой поддержки, но и развития сильных двусторонних отношений. Латвия благодаря Швейцарии реализовала ряд важных проектов в образовании, приведении в порядок судебной системы и охране среды. Между государствами ведется регулярный политический диалог, они успешно сотрудничают в международных организациях.

Берсе поблагодарил Вейониса за теплый прием и напомнил, что это его первый визит в Латвию. Он добавил, что рассматривает возможность посетить Латвию в год ее столетия как особую привилегию и от имени народа Швейцарии поздравляет ее с праздником.

Он обратил внимание на то, что отношения между государствами стали более интенсивными. Развиваются и экономические связи, но потенциал у них еще есть.