Мурнице поехала к Порошенко обсуждать сотрудничество и реформы

Председатель Сейма Инара Мурниеце с сегодняшнего дня до 18 мая будет находиться с официальным визитом на Украине, где встретится в первыми лицами государства, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе.

Цель визита - заверить в поддержке взятого Украиной курса на евроинтеграцию и реформы и обсудить двухстороннее сотрудничество.

Мурниеце встретится с председателем украинского парламента Андреем Парубием, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

У спикера Сейма запланированы также встречи с депутатами парламента Украины, представителями крымских татар и латышской диаспоры, латвийскими экспертами, работающими на Украине в международных организациях и проектах.

Во время визита Мурниеце будут сопровождать руководитель группы депутатов Сейма по сотрудничеству с парламентом Украины Айнар Межулис и члены группы, представитель фракции «Единства» Алексей Лоскутов и депутат от национального объединения «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Эдвин Шноре.