Бригманис: если «Единство» пройдет в Сейм, будет сохранена текущая коалиция

Если партия «Единство» пройдет в новый Сейм, будет сохранена текущая коалиция политических сил, сказал в интервью газете «Неаткарига» председатель парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис.

«В настоящее время рейтинги показывают, что в следующий Сейм из нынешней коалиции обязательно пройдут СЗК и национальное объединение. Два разных социологических опроса дают взаимно исключающие результаты для «Единства«: один показывает, что «Единство» будет представлено в следующем Сейме, другой - что у «Единства» нет шансов», - сказал политик.

В то же время, как отметил Бригманис, если «Единство» будет в новом Сейме, то сохранится существующая коалиция, если нет или же трем партиям не хватит голосов, будет другая ситуация.

Председатель фракции СЗК не верит в то, что партия Артуса Кайминьша, Новая консервативная партия, Латвийское объединение регионов смогут получить по шесть голосов каждая. По его мнению, среди них обязательно будут «выбывшие».

«Все они сейчас ищут камни, чтобы бросить в огород нынешнего правительства, не думая о том, что, возможно, придется сидеть с ним за одним столом переговоров», - сказал Бригманис.

Также он вновь подчеркнул, что с «Согласием» СЗК сотрудничать после выборов не будет даже несмотря на то, что из-за деятельности Русского союза Латвии наиболее радикальные русскоязычные избиратели от «Согласия» отвернутся.