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В Лиепайской думе депутатам разрешили задавать вопросы дольше

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Agnese Gulbe / LETA

Сегодня на заседании Лиепайской думы утверждены поправки к положению о Лиепайском самоуправлении, исключающие из него норму, ограничивающую время, в течение которого депутаты могут задавать вопросы на заседании думы по одному проекту, 10 минутами, сообщили агентству ЛЕТА в гордуме.

Это решение принято с учетом указания Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР).

Как сообщалось, МОСРР констатировало ограничивающие работу депутатов нормы в положениях шести самоуправлений, четыре из них (Вентспилсское, Лиепайское и Даугавпилсское городские и Дурбское краевое) обещали внести в свои положения необходимые изменения, отменяющие эти нормы.

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