В Лиепайской думе депутатам разрешили задавать вопросы дольше

Сегодня на заседании Лиепайской думы утверждены поправки к положению о Лиепайском самоуправлении, исключающие из него норму, ограничивающую время, в течение которого депутаты могут задавать вопросы на заседании думы по одному проекту, 10 минутами, сообщили агентству ЛЕТА в гордуме.