Система депозита отходов: KNAB не нашел в действиях Дуклавса конфликта интересов

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не констатировало конфликта интересов в действиях министра земледелия, совладельца пивоварни «Piebalgas alus» Яниса Дуклавса в связи с введением системы депозита отходов.

KNAB не обнаружило сведений, которые свидетельствовали бы о возможной реализации Дуклавсом функций государственного должностного лица в ситуации конфликта интересов, сообщили агентству ЛETA в KNAB. Более подробная информация не предоставляется.

Как ранее указывало KNAB, ограничения на издание административных актов закона о предотвращении конфликтов интересов в действиях государственных должностных лиц не распространяются на членов Кабинета министров, когда они участвуют в принятии внешних нормативных актов или политических решений.

Введение системы депозита отходов сейчас опять затормозилось, так как против него возражает Министерство земледелия, возглавляемое Дуклавсом, которого эта система могла бы напрямую коснуться как совладельца пивоварни.

Мнземледелия возражает против поправок к закону об упаковке, так как они не предоставляют детальной информации о планируемых расходах на введение и содержание в Латвии депозитной системы.

Президент Латвии Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис тоже не усматривают в действиях Дуклавса конфликта интересов.