Вейонис: Я призываю смотреть на выборы как на вопрос безопасности государства

Внешние и внутренние силы попытаются повлиять на выборы в Латвии дозволенными, полудозволенными и нелегальными приемами, поэтому важно говорить об этом, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис в ходе дискуссия «Выборы 13-го Сейма - испытание для демократии?».

Латвия - европейская страна не только географически, ибо одной из ее основополагающих ценностей является демократия, подчеркнул он.

«Демократию надо защищать неустанно, особенно важно это в предвыборный период, поскольку Сейм, избранный на всеобщих прямых выборах - один из инструментов, с помощью которых в Латвии реализуется демократия», - сказал Вейонис.

Перед выборами свобода слова может стать свободой лжи, и этика журналистов и СМИ будет играть решающую роль, помогая в большом потоке информации отделять правду от лжи, считает он.

В борьбе политических сил за голоса избирателей используется все более широкий набор инструментов, одним из них становятся СМИ, и журналисты должны уметь отвечать за свои слова и достоверность информации, отметил президент.

По его словам, сегодня изыскиваются все новые способы влияния на общественное мнение, и грань между этичной и неэтичной, честной и нечестной агитацией интерпретируется очень вольно.

«Во время выборов мы часто говорим о проигравших и победителях, как будто это соревнования.

Я призываю смотреть на выборы как на вопрос безопасности государства, которая уже давно означает не только обороноспособность государства и участие в международных организациях», - сказал Вейонис.

Демократия - это поиски общего пути, чтобы в равновесии защищать интересы всех групп общества. В этом процессе важная роль принадлежит также неправительственным организациям, добавил президент.

«Настало время всем сообща создавать в Латвии новую политическую среду, где на передний план выдвигаются общие интересы общества, где политики отвечают словами и действиями, СМИ объективны и независимы, неправительственный сектор является критерием демократии, где каждый житель осознает свою роль в развитии демократии», - сказал Вейонис.