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В Клайпеде пройдет встреча министров обороны стран Балтии

LETA
Министр обороны Раймонд Бергманис | Фото: Ieva Čīka / LETA

В четверг в штабе ВМС Литвы в Клайпеде министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии обсудят безопасность в регионе и взаимное сотрудничество.

Раймундас Кароблис, Раймонд Бергманис и Юри Луйк также будут говорить о предстоящей в июне встрече министров обороны стран-членов НАТО и сотрудничестве со стратегическими партнерами, сообщает Минобороны Литвы.

Министры посетят Центр морского наблюдения ВМС Литвы, а после встречи поедут на терминал сжиженного природного газа.

Встречи министров обороны и главнокомандующих армиями стран Балтии проходят два раза в год. На них обсуждаются вопросы региональной безопасности, реализация совместных проектов, вносятся предложения относительно дальнейших приоритетов в области оборонного сотрудничества стран Балтии.

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