В Клайпеде пройдет встреча министров обороны стран Балтии

В четверг в штабе ВМС Литвы в Клайпеде министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии обсудят безопасность в регионе и взаимное сотрудничество.

Раймундас Кароблис, Раймонд Бергманис и Юри Луйк также будут говорить о предстоящей в июне встрече министров обороны стран-членов НАТО и сотрудничестве со стратегическими партнерами, сообщает Минобороны Литвы.

Министры посетят Центр морского наблюдения ВМС Литвы, а после встречи поедут на терминал сжиженного природного газа.

Встречи министров обороны и главнокомандующих армиями стран Балтии проходят два раза в год. На них обсуждаются вопросы региональной безопасности, реализация совместных проектов, вносятся предложения относительно дальнейших приоритетов в области оборонного сотрудничества стран Балтии.