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Латвия и Хорватия договорились работать над выравниванием уровня жизни в ЕС

LETA
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Мария Пейчинович-Бурич и Эдгар Ринкевич | Фото: Zane Bitere/LETA

Латвия и Хорватия придерживаются единого мнения по многолетнему бюджету ЕС, заявил на пресс-конференции после встречи с вице-премьером, министром иностранных дел и по делам Европы Хорватии Марией Пейчинович-Бурич министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Мнения совпадают по финансированию сплочения и сельскохозяйственной политики. Латвия и Хорватия согласны также в том, что нужно работать над максимальным выравниванием уровня жизни в ЕС.

Хорватский министр также подчеркнула, что важно обеспечить достойное финансирование сплочения и сельского хозяйства, чтобы страны могли реализовать свои интересы.

Ринкевич охарактеризовал экономическое сотрудничество между странами как хорошее, но еще имеющее потенциал. Одна из основных сфер сотрудничества - туризм, между Латвией и Хорватией есть прямые авиарейсы.

Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО и отметили, что расходы на оборону нужно увеличивать. Также Латвия поддерживает процесс вступления Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития.

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