Ушаков на съезде «Согласия» критикует правящие партии за нежелание ничего менять

Жители Латвии хотят перемен, а Союз «зеленых» и крестьян ясно говорит о плане после выборов «сохранить коалицию и ничего не менять», заявил в своем выступлении на съезде партии «Согласие» ее лидер Нил Ушаков.

Если на выборах поддержку получат правые партии, «останется та же коалиция с теми же лицами». Если «Новое Единство» не войдет в парламент, то нынешние партнеры могут найти вместо него какую-то другую партию для сотрудничества, считает он.

Важно предложить и реализовать радикальные и мудрые реформы, подчеркнул председатель «Согласия».

Сегодня партийный конгресс проводится в несколько ином формате, чем обычно - члены партии, гости и эксперты обсудят различные вопросы, и эти идеи будут использованы при составлении программы «Согласия» на выборах. Такой формат позволит партии привлечь к работе больше людей, отметил он.

Поддержка правящих партий - это путь на обочину Европы, считает Ушаков. Единственная из правящих партий, которая «на словах выступает за европейские ценности, - это «Единство», но не ясно, преодолеет ли она пятипроцентный барьер на выборах Сейма».

Ушаков подчеркнул значение сильной и зажиточной Европы. По его словам, стать единственной в стране проевропейской партией - большая ответственность и вызов, но «Согласие» к этому готово.

Общество ждет введения нового социального стандарта.

«Согласие» может его предложить, и то, «чем раньше гордилась Рига, стало нормой в большой части самоуправлений».

Сегодня на съезде «Согласие» обсуждает проект предвыборной программы. После выступлений партийного руководства работа съезда будет проводиться в панельных дискуссиях с участием членов партии, латвийских и международных экспертов.