Мамыкин: Ушаков требовал, чтобы я взял его жену на работу в Брюссель

Одна из редких ошибок, которую на должности руководителя партии признал Нил Ушаков - это выдвижение бывшего журналиста Андрея Мамыкина в Европарламент. Об этом лидер «Согласия» сообщил на прошедшем в декабре прошлого года конгрессе. Конфликт между ними начался вскоре после попадания Мамыкина в Брюссель в 2015 году. В интервью Nekā personīga Мамыкин рассказал, что причиной противоречий стала попытка Ушакова вынудить его взять на работу в Брюссель свою бывшую жену Елену Ушакову. Сейчас Мамыкин сотрудничает с руководимым Татьяной Жданок Русским союзом Латвии. Попытки «Согласия» стать европейской социал-демократической партией он считает напрасными, так как в партии нет демократии, все устанавливает Ушаков. Кроме того, партия не может избавиться от образа Кремля в глазах латышского избирателя.

- Начнем с тобой, что уверенность в том, что нужно осудить аннексию Крыма, что нужно разорвать договор с «Единой Россией» и нужно подружиться с Маккейном и делать селфи на фоне американских танков, что это европейские шаги и европейские ценности - это большая ошибка. Это не Европа, в Европе - разные взгляды, и даже в семье социалистов есть партии, у которых договоры с «Единой Россией» и я не знаю, зачем это было сделано.

Сейчас обычно европейские партии руководятся коллективно. Есть советы, есть территориальные отделы, здесь же все решает только один человек. И если он что-то скажет территориальному отделению, они делают. К сожалению, это уже не демократический процесс. Не обсуждается часть наболевших у людей вопросов, к примеру, реформа образования, она самая. Поддерживаем, не поддерживаем русские школы. Люди случайно узнают из внутренней переписки, что не нужно участвовать в митингах. Почему не нужно? Кто это запрещает? Скорее всего, все понимают, что это запретил Он. Ушакова так и называют - Он сказал то, Он сказал это.

- Вы сказали, что партия - недемократична. Тогда получается, что это движение в сторону Запада - это некий фасад?

- Это фасад, чтобы показать, мол, смотрите, мы такие же, как и вы. Немцы, люксембургцы, французы. Но повторюсь еще раз, что во Франции и Германии социал-демократической партией руководят совсем в другом стиле.

- Есть ли, по Вашему мнению, у «Согласия» возможность прийти к власти в Латвии?

- Я говорил с латышами, с политиками, со своим друзьями. Не буду называть имена, говорю, вы лучше знаете психологию среднестатистического латыша, очистилось ли «Согласие?»

Все ответы, что я слышал, были «нет». Нет от политиков, нет от обычных людей. Я спросил почему - они же дружат с Маккейном, они прославляют американские танки, они ездят за консультациями в США и платят консультантам. Они же за такие же ценности. Нет - все равно Кремль, все равно русские, все равно какие-то страхи - мы с «Согласием» - никогда. Несмотря на то, что технически возможно, что партия пройдет в Сейм, создаст свою фракцию и будет сотрудничать с какой-то другой, скажем, латышской партией. Но в реальной политике я не думаю, что это произойдет.

- Попадет ли в Сейм Русский союз Латвии?

- Есть большие возможности благодаря господину Шадурскису. Так как, во-первых, у русского общества исторически хорошая жизнеспособность. Они могут выжить в любых ситуациях. Это доказал их пример, каким бы не было название, ЗАПЧЕЛ или Партия сочувствия. Благодаря Шадурскису снова реформа русских школ - это то, что наболело у русских людей в Латвии. Даже не их желание учить или не учить латышский язык, как иногда говорят наши оппоненты, а формальный стиль и атмосфера, как эта реформа реализуется. Сейчас еще частные вузы не смогут говорить по-русски, новая идея Шадурскиса, детсады для меньшинств и т.д. Это то, что у людей очень наболело, и это волна для Союза русских, которая поможет преодолеть барьер в 5%. Теоретически может, но я понимаю, что есть и инерция. Что среднестатистическая тетушка сидит и смотрит ПБК и все равно думает о «Согласии». А лучше за них. А может Союз русских в Сейм не попадет. А я так потеряю голос.

- Может ли партия Жданок создать коалицию с «Согласием»?

- В политике все возможно, как говорят. Если вы спросите меня, возможна ли ситуация, когда я смогу встретиться с Ушаковым, подать ему руку и что-то обсудить, без проблем, это политика. Это наша работа. Но в данный момент и исходя из человеческих амбиций я такой возможности не вижу. Но теоретически коалиция возможна.

- С кем скорее - с СЗК или со Жданок?

- «Согласие» хотело бы с СЗК. Несмотря на то, что одна партия русская, а вторая - латышская. И зеленые крестьяне будут очень широко представлены как сила, как фракция. Я снова боюсь, исходя из психологии латышей, что зеленые скажут нет - так как их проклянет их избиратель. Что это вы с Кремлем подружились. Там очень интересно, но я боюсь, что «Согласие» останется в оппозиции.

- Что был за конфликт, после которого Вы ушли из партии?

- Я вам отвечу, что я был одним из тех немногих людей в «Согласии», которые отказались выполнять все распоряжения и требования Ушакова. Я ему периодически говорил «нет». Я так не сделаю, там я участвовать не буду. Я мог сказать нет, чего не могут сделать некоторые уважаемые люди, если они хотят сохранить хоть какой-то пост в своей партии. Тебе надо слушать, что он скажет. Я говорил «нет» не очень часто, и в какой-то момент понял, что он просто отказывается говорить со мной. Это было, если не ошибаюсь, в 15 году.

- Что стало причиной?

- Мы обсуждали много вопросов, в том числе и трудоустройство людей в моем бюро, что мне не понравилось. Я сказал «нет», и он мне ответил, что тогда мне стоит ждать проблем. «Тебя будут ненавидеть все члены партии... Тебя будут ненавидеть журналисты, потому что ты «выскочка» в политике, несмотря на то, что бывший журналист». Это была последняя фраза, которую мне сказал Ушаков перед прощанием, я пожелал светлой Пасхи, это был апрель, пасхальная неделя. С того времени мы не общались, но сор из избы я выносить не стал, фактически, весь этот период молчал и продолжал работать. В Европарламенте встречался с коллегами из социалистических партий, с депутатами, приглашал в Ригу, делал, что мог. До декабря, пока Ушаков на конгрессе официально не сообщил о том, что Мамыкин был ошибкой. Его, как руководителя партии, ошибкой. Ну, весело, живем дальше.

- Во время разговора о трудоустройстве была речь о Елене Ушаковой в Вашем бюро?

- В том числе и о ней, да. Там было еще три помощницы, которые работали в Рижской думе, как помощницы Ушакова, и одновременно фиктивно как мои помощницы, и я хотел этот процесс просто закончить, плюс помощники тоже нужны, как-никак, депутат. Но, к сожалению, это такой стиль у «Согласия» - ставить своих людей. В самоуправления, в госструктуры. Знаю, что что-то подобное было в Германии и Франции, были коррупционные скандалы, об этом мы читаем в газетах. Но мне кажется в таком объеме и размере ни во Франции, ни в Германии или Люксембурге так не делается.

- Она действительно работала бы, или бы просто, как и остальные помощницы, просто считалась и у Вас и получала зарплату?

- Речь была о том, чтобы она работала в брюссельском офисе. Аккредитованным парламентским ассистентом, брюссельским ассистентом. Сначала у меня не было места. Нужно было уволить человека, который реально работал, я на это готов не был, так как с людьми говорили, принимали их на работу, уже год отработали, а теперь говорить им пока, чтобы чью-то жену устроить. Я не был готов к этому, начал защищать своих людей и конфликт продолжался. Ну не повезло человеку. У меня только одна жена, у него уже три. Может быть всех трех нужно устроить на работу?

- О какой зарплате шла речь?

- Там есть категории. Там мало что можно изменить. 19 категорий для каждого помощника, каждого человека парламента, который трудоустроен в парламент, депутатское бюро или политическую группу. Я не помню точную сумму, но мы так далеко и не дошли, в принципе, я сказал, что этого не будет и все.