У Римшевича отобрали допуск к гостайне

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) аннулировало подозреваемому во взяточничестве президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу допуск к государственной тайне, подтвердил агентству ЛЕТА его адвокат Саулведис Варпиньш.

В БЗС агентству ЛЕТА подтвердили, что проверка по делу Римшевича завершена, но комментировать принятое решение может только он сам.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) расследует уголовный процесс о взяточничестве, по которому подозревается Римшевич. Президент Банка Латвии обвинения отрицает. Также он заявил, что не намерен покидать свой пост.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не менее 100 000 евро.

Как заявило БПБК, уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, как и с заявлением Минфина о «ABLV Bank» и деятельностью банка «Norvik». По неофициальной информации, дело может быть связано с «Trasta komercbankа», но ни БПБК, ни Римшевич этого не подтверждают.