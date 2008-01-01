Вейонис отправился в Монако, где встретится с князем

Президент Латвии Раймонд Вейонис с сегодняшнего дня до 2 июня будет находиться с рабочим визитом в Монако, сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии.

Сегодня у Вейониса запланирована встреча с князем Монако Альбером II, во время которой планируется обсудить двухсторонние отношения Латвии и Монако, вопросы международной повестки дня и вызванные изменениями климата проблемы.

1 июня президент выступит с речью на 3-м Монакском форуме по энергобезопасности.

Дипломатические отношения между Латвией и Монако были установлены 15 октября 2008 года.