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Вейонис отправился в Монако, где встретится с князем

LETA
Фото: Edijs Pālens / LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис с сегодняшнего дня до 2 июня будет находиться с рабочим визитом в Монако, сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии.

Сегодня у Вейониса запланирована встреча с князем Монако Альбером II, во время которой планируется обсудить двухсторонние отношения Латвии и Монако, вопросы международной повестки дня и вызванные изменениями климата проблемы.

1 июня президент выступит с речью на 3-м Монакском форуме по энергобезопасности.

Дипломатические отношения между Латвией и Монако были установлены 15 октября 2008 года.

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