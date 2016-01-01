Осужденная за взятку судья работает в Рижской думе

Бывшая судья Рижского окружного суда Ивета Берзиня, которая осенью 2016 года по соглашению с прокуратурой была приговорена за взяточничество к уплате штрафа в размере 11 тыс. евро, с 21 мая начала работать юристом в департаменте сообщения Рижской думы, пишет «Латвияс авизе».

В конце прошлого года департамент решил ввести несколько дополнительных штатных мест, в том числе три должности юрисконсультов. В конце марта был объявлен конкурс на должность главного юриста отдела правового обеспечения административного управления департамента, в котором Берзиня была признана лучшей из 11 претендентов.

Работу в департаменте она начала 21 мая, зарплата до уплаты налогов составляет 1382 евро.

По словам пресс-секретаря департамента Уны Ахуны-Озолы, Берзиня имеет степень магистра юриспруденции и 15 лет профессионального опыта. Государственным должностным лицом на новой работе она не является и в работе закупочной комиссии не участвует.

Уголовный процесс против Берзини Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало в октябре 2014 года. Взятки давал предприниматель Гулам Мухаммед Гулами для достижения благоприятных судебных решений.