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Список «Нового Единства» в Риге возглавит Ринкевич, в Видземе - Абу Мери

LETA
Хосам Абу Мери | Фото: Jānis Škapars / TVNET

Лидером списка объединения партий «Новое Единство» на предстоящих осенью выборах Сейма в Видземе будет председатель парламентской фракции «Единства» Хосам Абу Мери, в Риге - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Об этом агентству ЛЕТА сообщил Абу Мери.

Под вторым номером в списке «Нового Единства» в Видземе будет баллотироваться депутат Сейма Янис Упениекс, под третьим - председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнар Латковскис.

В столице по списку «Нового Единства» в парламент будет баллотироваться также депутат Рижской думы Олаф Пулкс.

Объединение продолжает обсуждать списки кандидатов в избирательных округах и ведет переговоры о возможностях сотрудничества с Латгальской партией.

«Новое Единство» надеется на парламентских выборах набрать по меньшей мере 15% голосов.

В объединение «Новое Единство» входят партии «Единство», «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе» и «Городу Тукумсу и краю».

Кандидатом на пост премьер-министра от объединения выдвинут депутат Европарламента Кришьянис Кариньш.

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