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Сейм на будущей неделе планирует рассмотреть поправки по реформе образования

LETA
Карлис Шадурскис | Фото: Ieva Lūka/LETA

Сейм планирует на следующей неделе рассмотреть во втором чтении законопроект, в который включены предложения о начале школьного обучения с шести лет и новом содержании образования, основанном на компетенциях, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

На этой неделе комиссия по образованию рассмотрела все предложения к закону о всеобщем образовании, концептуально отклонив идею о начале обучения с шести лет. Также депутаты поддержали введение нового содержания образования на основе компетенций на год позже, чем предлагает Министерство образования и науки (МОН).

В повестке работы министра образования и науки Карлиса Шадурскиса на следующей неделе указано, что в четверг, 7 июня, он примет участие в заседании парламента.

Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис ранее заявил, что решение по предлагаемым МОН реформам следует принять уже будущему Сейму. Он считает, что от предложений МОН не нужно отказываться, но их нужно улучшить и передать на рассмотрение новому составу парламента.

В свою очередь Шадурскис заявил, что на переговорах с коалицией продолжит разъяснять необходимость реформы и попытаться добиться поддержки по вопросу о начале обучения с шести лет.

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