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Кандидатом в министры экономики от «Согласия» может стать Домбровский

LETA
Фото: Zane Bitere / LETA

Руководитель исследовательского центра «Certus», бывший министр Вячеслав Домбровский выдвинут как возможный кандидат на должность министра экономики от партии «Согласие», о чем решение еще должна принять дума партии. В интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» об этом сообщил руководитель партии Нил Ушаков.

Он добавил, что кандидатуру Домбровского выдвинули он сам и председатель фракции Янис Урбанович.

Окончательное решение будет принято 18 июня.

Сам Домбровский сообщил на ЛТВ, что вступил в «Согласие» на прошлой неделе.

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