Пабрикс ушел из "Единства", чтобы вступить в "Для развития"/За!"

Депутат Европарламента от "Единства" Артис Пабрикс принял решение уйти из "Единства" и присоединиться к объединению "Для развития"/За!".

По его словам, решение было нелегким.

Политик напомнил, что уже несколько лет во всех возможных форматах говорил о широкой коалиции патриотических и европейских партий на выборах в 13-ый Сейм. «К сожалению, мелочность, интриги и желание любой ценой сохранить старых политиков, чье время прошло, не дает это сделать. Эти привычки ярко отразились в решениях «Единства«», - сказал Пабрикс.

По его словам, "Для развития"/За!" сумело объединить в своих рядах более 300 молодых, энергичных и современно мыслящих людей, которые "душой горят за справедливую, современную и безопасную Латвию".