После убийства: В Сейме начнут сбор подписей за отставку министра юстиции

Депутат Сейма Роман Межецкис в ближайшие дни начнет сбор подписей за отставку министра юстиции Дзинтарса Расначса. Об этом он заявил сегодня на заседании комиссии по публичным расходам и ревизии.

С таким призывом Расначс выступил с трибуны Сейма на прошлой неделе в связи с последними событиями в сфере администрирования неплатежеспособности. Он не сомневается в том, что необходимое количество подписей будет собрано.

По его словам,

Расначс не только «абсолютно не действовал», чтобы упорядочить эту систему, но и допустил ситуацию, когда неупорядоченная система неплатежеспособности «явно взлелеена и защищена».

Отставки министра можно потребовать, собрав не менее 10 подписей депутатов.