В Латвии инвестиции в стартапы составляют более 210 млн евро

В Латвии количество стартапов превышает 320, а инвестиции в стартапы составляют более 210 млн евро, заявил министр экономики Арвил Ашераденс на встрече с министром экономики, занятости и жилья федеральной земли Баден-Вюртемберг Николь Хофмайстер-Краут.

Он также рассказал, что в Латвии разработан уникальный закон для развития стартапов, и он много сделал как министр для создания экосистемы стартапов, которая уже сейчас привлекает внимание международных венчурных инвесторов и акселераторов, в том числе и из Германии.

В феврале этого года было открыто представительство Латвии в Силиконовой долине в США, что открывает стартапам возможности на международном рынке.

Также министр подчеркнул, что Латвия заинтересована укреплять сотрудничество в сфере стартапов и университетов как с Германией в целом, так и с федеральной землей Баден-Вюртемберг.

Хофмайстер-Краут рассказала, что усматривает в своем регионе дальнейшее развитие инноваций именно в тесной синергии между стартапами и корпорациями, поэтому ее интересует новый закон, принятый Латвией и уникальный для Европы. Министр пригласила представителей Латвии на саммит стартапов в своем регионе.

Также немецкий министр рассказала о развитии дуального профессионального образования в Баден-Вюртемберге и призвала Латвию к обмену опытом и сотрудничеству в этой области.