Посол Лукьянов рассказал, как в Латвии выбирали президента России

На ежегодной пресс-конференции, прошедшей в среду в посольстве России в Риге, посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов рассказал, как проголосовали на прошедших выборах президента России граждане этой страны, проживающие в Латвии.

Так, всего в нашей стране президента России выбирали 20 765 человек. Таким образом, в выборах приняли участие 50-55% избирателей, имеющих право голоса. Всего же в Латвии насчитывается примерно 40 000 российских граждан, свидетельствует информация Центрального статистического управления.

Больше всех голосов набрал Владимир Путин - его поддержали 19 608 избирателей. Второе место занял Грудинин с 480 голосами, а третье - Ксения Собчак - за нее в Латвии проголосовал 151 человек.

Далее следуют Владимир Жириновский (191 голос), Сергей Бабурин (69), Максим Сурайкин (65), Григорий Явлинский (64), Борис Титов (39).

Еще 95 бюллетеней, по словам Лукьянова, были испорчены.

«Были еще 3 романтических случая — «утраченные» бюллетени — были вынесены из зала и в избирательные урны не вернулись. Мы решили, что это коллекционеры, а может это клептомания, мы подумали, что они исчезли по очень конкретой причине, мы же должны были отчитаться. И если бы сказали, что все отлично, то вот эти 3 бюлетеня и появились бы», - отметил посол.

Как уже сообщал Русский TVNET, на состоявшихся выборах президента России в Латвии за Владимира Путина в процентном выражении проголосовало намного больше избирателей, чем в России и на выборах в целом, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным о результатах голосования с трех избирательных участков в Риге, за Путина проголосовали 93,61% или 11 878 избирателей.

За Павла Грудинина в Риге свои голоса отдали 2,87%, за Ксению Собчак - 1,06%, за Владимира Жириновского - 0,98%, за Григория Явлинского - 0,43%, за Сергея Бабурина - 0,43%, за Максима Сурайкина - 0,38%, за Бориса Титова - 0,25% избирателей.

На избирательном участке в Лиепае за Путина проголосовали 96,84% российских граждан. 1,22% избирателей проголосовали за Грудинина, 0,83% - за Жириновского, 0,25% - за Сурайкина, 0,22% - за Бабурина. Остальные кандидаты не набрали 0,20% процента голосов.

Данные о результатах выборов президента России в Даугавпилсе свидетельствуют, что там за Путина проголосовали 96,27% избирателей. За Грудинина свои голоса в Даугавпилсе отдали 1,64%, за Жириновского - 0,84%, за Собчак - 0,27%, за Сурайкина - 0,18%, за Бабурина - 0,14% избирателей. Явлинский и Титов набрали меньше 0,1% голосов.

За Путина в Латвии проголосовали в общей сложности 94,88% российских граждан. За Грудинина проголосовали 2,32%, за Жириновского - 0,92%, за Собчак - 0,73%, за Бабурина - 0,33%, за Сурайкина и Явлинского - по 0,31%, за Титова - 0,19% избирателей.