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Партнеры по коалиции не поддержат требование об отставке Расначса

LETA
Дзинтарс Расначс | Фото: Zane Bitere / LETA

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) и «Единство» не поддержат требование об отставке министра юстиции Дзинтарса Расначса (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Как заявил глава фракции СЗК Аугуст Бригманис, в сфере неплатежеспособности имеются проблемы, и министр должен разъяснить, что и как делается в этой области.

Председатель фракции «Единства» Хосам Абу Мери сказал, что в таких ситуациях коалиционные партии согласно коалиционному договору голосуют против запроса об отставке. Однако вопрос пока не рассматривался во фракции, и она может потребовать от Расначса более активных действий. «Единство» уже ранее многократно указывало на необходимость навести порядок в сфере неплатежеспособности.

Заявление о выражении недоверия Расначсу подписали 16 депутатов от оппозиционных партий «Согласие» и «No sirds Latvijai», а также не входящие во фракции депутаты, включая Романа Межецкого.

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