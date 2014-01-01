В понедельник станет известно число желающих попасть в Сейм

На выборах Сейма действуют пять избирательных округов - Рига, Видземе, Латгале, Курземе и Земгале, от которых в парламент избираются в общей сложности 100 депутатов. По закону, число избираемых в каждом округе депутатов устанавливается пропорционально числу избирателей, зарегистрированному в регистре жителей за четыре месяца до выборов. Избиратели в зарубежных странах причисляются к числу избирателей в Рижском избирательном округе.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 5 июня 2018 года в Латвии было зарегистрировано 1 548 100 имеющих право голоса граждан: в Рижском избирательном округе - 545 452, в Видземском - 392 374, в Латгальском - 209 110, в Земгальском - 213 716, в Курземском - 187 448.

По сравнению с предыдущими выборами Сейма в 2014 году число избирателей в Рижском избирательном округе увеличилось, в остальных избирательных округах уменьшилось. Немного сократилось и общее число избирателей.

За четыре месяца до выборов Сейма 12-го созыва в Латвии было зарегистрировано 1 551 440 имеющих право голоса граждан: в Рижском избирательном округе - 495 890, в Видземском - 402 615, Латгальском - 226 966, Земгальском - 226 430, Курземском - 199 539.

В 12-й Сейм от Рижского избирательного округа было избрано 32, от Видземского - 26, от Латгальского - 15, от Земгальского - 14, от Курземского - 13 депутатов.