Домбровский: вижу себя как человека, способного ввести «Согласие» в правительство

Руководитель исследовательского центра «Certus», заявленный партией «Согласие» кандидат на должность премьер-министра Вячеслав Домбровский видит себя как человека, который может ввести «Согласие» в правительство.

«Ибо только в том случае, если «Согласие» будет в правительстве, появится политическая конкуренция, что может принести только хорошие результаты», - сказал он в интервью газете «Diena».

В Латвии долгое время культивируется мнение, будто «Согласие» - «как пятая колонна, а все русскоязычные жители Латвии - агенты России», и это привело к ситуации, когда фактически ни одна партия правящей коалиции не боится остаться «за бортом», - отметил Домбровский.

Он считает, что находящиеся у власти партии пытаются создать образ внутреннего врага, поделить партии на латышские и русские, «поэтому все редуцируется до «латыши против русских«». «А «Согласие», на мой взгляд, - единственная партия, которая действительно старается создать общее предложение для латышей и русских, призывая думать о том, чего мы можем достичь, работая сообща, сообща решая объективно существующие проблемы», - сказал он.

Представляемой им в свое время партии Затлерса не удалось сформировать правительство вместе с «Согласием», потому что «один очень конкретный человек не смог получить должность министра, из-за этого все развалилось», заявил Домбровский.

Он отрицает, что решил вернуться в политику, так как после краха «ABLV banka» возглавляемый им «Certus» остался без финансирования.