Судраба: расхитители государства должны уйти с политической сцены

С политической сцены следует убрать расхитителей государства, которые занимались этим много лет, и думать об интересах и процветании латвийского народа, заявила в интервью агентству ЛЕТА председатель партии «No sirds Latvijai» (NSL) Ингуна Судраба.

На недавнем съезде NSL была принята резолюция о задачах партии, в которой говорится, что NSL - партия «сильных людей, настроенных против правящей элиты».

Как заявила Судраба, для NSL неприемлемо услужение чужим властям, а не народу Латвии, когда интересы латвийцев для политиков не стоят на первом месте. Люди в Латвии продолжают тонуть в нищете, уезжать из страны, и болезненное решение покинуть родину им приходится принимать, потому что они здесь не чувствуют себя нужными и не могут себя реализовать.

«Мы считаем, что изменить ситуацию в Латвии можно только тогда, если возродить и экономическое, и национальное самоопределение, если народ вновь обретет веру в себя.

Латвия превращена в буферную зону ЕС, а должна стать процветающей страной для бизнеса. NSL выдвигает лозунг «Меняем танки на третьего и четвертого ребенка!«. Без сильных, благополучных семей у Латвии нет будущего», - сказала лидер партии.

Она отметила, что NSL - это партия, которая готова сотрудничать с людьми всех национальностей и всеми, кто хочет приумножать благосостояние государства и народа. С такими установками NSL выйдет на выборы 13-го Сейма.

Решение о кандидате на пост премьера партия еще не приняла, но Судраба допускает, что ей как председателю NSL придется взять на себя эти обязанности. «В Латвии люди, как правило, приходят в политику, чтобы строить свою личную карьеру. Это не мой случай и не случай многих членов нашей партии. Мы в политике потому, чтобы реально менять жизнь в Латвии к лучшему», - сказала Судраба.