Комиссия Сейма одобрила поправки к Конституции Латвии об открытом избрании президента

Юридическая комиссия Сейма сегодня концептуально поддержала предложенные Латвийским объединением регионов поправки к Конституции Латвии, предусматривающие избрание президента государства открытым голосованием в парламенте.

Перед тем как направить законопроект в Сейм на рассмотрение в первом чтении, комиссия запросит информацию о результатах его рассмотрения в других парламентских комиссиях, рассказал агентству ЛETA председатель юридической комиссии Гайдис Берзиньш.

Как сообщалось, 17 мая Сейм передал эти поправки на рассмотрение комиссиям.

Юридическая комиссия Сейма в октябре прошлого года, несмотря на острые дебаты, поддержала инициативу жителей Латвии об открытых выборах президента в Сейме.

Соответствующую инициативу предложило общество за открытость «Delna», ее подписали более 10 000 человек. Как указывает «Delna», латвийцы хотят знать, как депутаты голосуют за президента, и эта должность в настоящее время остается единственной, по которой проводится тайное голосование. Открытое голосование на выборах президента повысит ответственность депутатов перед обществом, заставляя обосновать свой выбор, считает «Delna».

Критики этой идеи в свою очередь говорят о том, что открытое голосование не позволит депутатам сделать независимый выбор, и они будут вынуждены действовать так, как постановила фракция, которую они представляют.

Предыдщие попытки ввести открытое голосование по кандидатурам в президенты предпринимались не получали поддержки большинства депутатов Сейма.

Сейчас, согласно Конституции Латвии, депутаты Сейма избирают президента государства закрытым голосованием.