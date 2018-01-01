1 из 100: Инга Бите, которая хочет судить пойманных депутатов

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Инга Бите от партии «Латвийское объединение регионов» (ЛОР).

Инге Бите еще нет 40, ее можно назвать молодой мамочкой - в рамках созыва 12 Сейма она была в декрете по уходу за ребенком. Депутат от ЛОР имеет юридическое образование, исправно посещает заседания Сейма, в полученных компенсациях скромна.

На вопросы с пристрастием от TVNET отвечает оперативно и уверенно. Правда, не всегда правильно.

Например, средней зарплатой полицейского (нетто) Инга Бите считает 400 евро (в действительности 742 евро).

Зато Бите неплохо ориентируется в ценах на бензин - на вопрос о стоимости литра бензина 95 марки отвечает, что цена каждый день меняется, но приблизительно составляет 1,30 евро (что близко к правде, на заправках Circle K в день интервью 6 июня цена составляла 1.280 евро).

Также Инга Бите разбирается в госбюджете - на вопрос о доходах бюджета, определенных законом на 2018 год, она не задумываясь называет 7 миллиардов евро (в действительности - 8 753 146235 евро).

Чем гордится Бите? На этот вопрос Инга Бите отвечает:

«Я инициировала и Сейм принял отмену административного иммунитета депутатов - с нашей подачи теперь депутатов, если их поймают на преступлении, можно судить наравне со всеми».

Также Бите и ее соратники боролись за требования к министрам о репутации и о высшем образовании, об отмене на увеличение зарплаты депутатов во время созыва, но, к сожалению, эти инициативы не нашли поддержки коллег. Помимо этого много внимания и инициатив Бите подавала на тему детей - пособия, детские дома, финансовая поддержка приемных семей.