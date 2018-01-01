1 из 100: Валдис Калнозолс, который не в ладах с законом

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Валдис Калнозолс, избранный от партии «Союз «зеленых» и крестьян» (СЗК).

Политик в расцвете сил, образованный инженер-строитель Валдис Калнозолс известен двумя качествами - предпринимательским напором и непокладистостью перед законом, за что лишен доступа к гостайне - подробнее в инфографике Русского TVNET.

Отвечая на видео вопросы команды TVNET, Калнозолс рассердился и парировал, что именно такие вопросы привели Латвию туда, где она есть.

Мы спросили,

сколько стоит поездка на автобусе из Риги в Лиепаю? На что политик ответил, что не ездил по этому маршруту последних лет пять и извинился, что не выполнил такую работу.

Для справки - стоимость такой поездки от от 8,55 до 9,95 евро.

Далее последовал вопрос о размере запланированных доходов госбюджета Латвии на 2018 года. Переспросив, Калнозолс ответил, что знает, что бюджет составляет примерно 10 миллиардов евро и будет восхищен человеком, который с головы назовет правильную цифру (для справки - это 8 753 146 235 евро).

На заключительный вопрос, сколько процентов жителей Латвии считают, что стране угрожает международный терроризм, снова переспрашивая,

Калнозолс сообщил, что он не энциклопедия и не Google Search

(правильный ответ - 25%, по данным SKDS).

Переходя к комментарию о самом важном из проделанной работы депутата за последние 4 года в Сейме, Калнозолс ответил, что его комиссии начали задумываться о выгодах для жителей и что «мы должны быть едины, потому что множество партий нас разъединяют».

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