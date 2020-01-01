На середине дискуссии об отставке министра юстиции Сейм прервал заседание до 20 июня

На середине дискуссии по запросу оппозиции об отставке министра юстиции Дзинтарса Расначса (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Сейм решил прервать заседание до 20 июня.

Перерыв до следующей недели объявлен в связи с тем, что многие депутаты сегодня планируют принять участие в мероприятии памяти жертв советских репрессий у памятника Свободы.

Заседание парламента было прервано в момент, когда депутаты уже более часа дискутировали об отставке Расначса, но голосование еще не началось.

Первым депутаты рассматривали запрос о выражении недоверия министру, поданный по инициативе депутата Романа Межецкого и подписанный 16 депутатами оппозиционных партий «Согласие» и «No sirds Latvijai».

Как указывается в аннотации к проекту постановления,

министр юстиции слабо или вообще не осуществляет надзор за Администрацией неплатежеспособности, и деятельность и развитие системы пущены на самотек.

«Министр не в состоянии ни руководить выполнением доверенных министерству функций, ни надзирать за Администрацией неплатежеспособности», - говорится в заявлении.

Также запрос об отставке министра подало Латвийское объединение регионов (ЛОР), его подписали десять депутатов.

Фракция ЛОР считает, что министр юстиции ответственен за неупорядоченное законодательство в отношении работы администраторов неплатежеспособности, поэтому должен взять на себя ответственность за правонарушения в отрасли. Процесс администрирования неплатежеспособности все эти годы приносил пользу только самим администраторам, но не способствовал получению выгоды государством, указывают представители ЛОР.

Комментируя запрос о своей отставке, Расначс ранее заявил: «Это будет прекрасная возможность публично проинформировать Сейм и широкую общественность о проведенных реформах и предстоящих задачах в обеспечении системы контроля за процессом неплатежеспособности».