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Латгальская партия может пойти на выборы самостоятельно

LETA
Янис Лачплесис | Фото: Edijs Pālens/LETA

Латгальская партия рассматривает возможность самостоятельного участия в выборах в Сейм, сообщил агентству ЛЕТА сопредседатель партии, депутат Даугавпилсской думы Янис Лачплесис.

Он считает, что, если стартовать вместе с «Единством», кто-то из представителей Латгальской партии пройдет в Сейм, однако, судя по нынешним рейтингам, «Единство» получит мало мандатов, количество министров тоже будет маленьким, и представлять интересы Латгале будет некому.

Окончательное решение Латгальская партия примет на съезде.

Ранее в качестве альтернативы рассматривалось также заключение договора с Латвийским объединением регионов.

В качестве потенциальных претендентов в кандидаты на выборы в Сейм от Латгальской партии упоминались депутат Сейма Алдис Адамович, депутат Лудзенской думы Алина Генделе, депутат Даугавпилсской думы Янина Курсите, руководитель центра социальных услуг «Dagda» Андрис Бадунс.

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