Латгальская партия может пойти на выборы самостоятельно

Он считает, что, если стартовать вместе с «Единством», кто-то из представителей Латгальской партии пройдет в Сейм, однако, судя по нынешним рейтингам, «Единство» получит мало мандатов, количество министров тоже будет маленьким, и представлять интересы Латгале будет некому.

Окончательное решение Латгальская партия примет на съезде.

Ранее в качестве альтернативы рассматривалось также заключение договора с Латвийским объединением регионов.

В качестве потенциальных претендентов в кандидаты на выборы в Сейм от Латгальской партии упоминались депутат Сейма Алдис Адамович, депутат Лудзенской думы Алина Генделе, депутат Даугавпилсской думы Янина Курсите, руководитель центра социальных услуг «Dagda» Андрис Бадунс.