В «Новое Единство» вступила Екабпилсская региональная партия

В объединение партий «Новое Единство» вступила также Екабпилсская региональная партия.

До этого в «Новое Единство» вошли партии «Единство», «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе», «Городу Тукумсу и краю». Продолжаются переговоры о сотрудничестве с Латгальской партией.

В субботу в правление объединения избраны лидер Екабпилсской региональной партии Леонид Салцевич и представитель «Единства» Янис Рейрс, сообщил журналистам председатель партии «Единство» Арвил Ашераденс.

Председатель правления «Нового Единства» - Кришьянис Кариньш, в правление объединения входят также Ашераденс и лидеры других составляющих его партий - Инга Берзиня, Янис Байкс и Юрис Шулцс.