Ушаков предлагает на пост президента Латвии баптистского епископа Спрогиса

Сегодня этот вопрос рассмотрит дума партии. Также будет обсуждаться вопрос о выдвижении Вячеслава Домбровского кандидатом «Согласия» на должность премьер-министра.

Если дума поддержит эти предложения, Спрогис может возглавить список кандидатов в депутаты от «Согласия» в Видземе, а Домбровский - в Риге.

Списки кандидатов «Согласия» в депутаты Сейма 13-го созыва будут утверждены на заседании правления партии в четверг, 21 июня.