Ушаков предлагает на пост президента Латвии баптистского епископа Спрогиса

Председатель правления партии «Согласие» Нил Ушаков предлагает утвердить кандидатом партии на пост президента епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса.
Сегодня этот вопрос рассмотрит дума партии. Также будет обсуждаться вопрос о выдвижении Вячеслава Домбровского кандидатом «Согласия» на должность премьер-министра.
Если дума поддержит эти предложения, Спрогис может возглавить список кандидатов в депутаты от «Согласия» в Видземе, а Домбровский - в Риге.
Списки кандидатов «Согласия» в депутаты Сейма 13-го созыва будут утверждены на заседании правления партии в четверг, 21 июня.