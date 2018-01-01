Абу Мери, Домбрава, Юдин: кто еще попал в российский «черный список»

В «черный список» лиц, которым запрещен въезд в Россию, вошли несколько депутатов Сейма и политиков. Об этом сами политики сообщили в социальных сетях.

В «черный список» вошел министр юстиции Дзинтарс Расначс (ВЛ-ТБ/ДННЛ). По его мнению, это подтверждает правильность латвийской политики в области юстиции. Расначс добавил, что включение в черный список для него «большая честь».

В список вошли также председатель фракции «Единства» Хосам Абу Мери, депутат «Единства» Андрей Юдин, депутат Артис Кайминьш (KPV LV), Янис Домбрава (ВЛ-ТБ/ДННЛ), публицист Паул Раудсепс, депутаты «Единства» Ояр Эрик Калниньш, Инесе Либиня-Эгнере, заместитель председателя ВЛ-ТБ/ДННЛ Гайдис Берзиньш.

Абу Мери сказал агентству ЛETA, что в «черный список» включено несколько депутатов Сейма от «Единства», но назвать их отказался. Если все эти депутаты согласятся обнародовать эту информацию, фракция «Единства» примет решение о публикации списка, добавил он.

В «черный список» включен также депутат Сейма от ВЛ-ТБ/ДННЛ Рихард Колс. Он написал в «Twitter», что не удивлен включением его в этот список. «Учитывая, что я был инициатором «санкций Магнитского», это решение не удивляет и при этом еще раз подтверждает, что мы работаем в правильном направлении», - пишет Колс.

Всего, по сведениям агентства ЛЕТА, в списке менее 30 человек, а это означает, что в него не вошли все, кто голосовал за введение санкций по делу Магнитского. Например, председатель фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис пока не получил информации о своем включении в список.

Как сообщалось, российский МИД вчера вручил посольству Латвии в Москве список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию за поддержку санкций в отношении лиц, причастных к делу адвоката Сергея Магнитского, сообщили агентству ЛETA в пресс-службе МИД.

О запрете МИД известит включенных в список лиц лично - обнародован список не будет.

Вручение этого списка - реакция МИД России на принятое Сеймом 8 февраля 2018 года решение «О призыве установить санкции для причастных к делу Сергея Магнитского лиц», пояснили в МИД Латвии.

В своем решении Сейм выразил осуждение России, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.