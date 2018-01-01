В российский «черный список» вошла десятая часть депутатов Сейма

В «черный список» лиц, которым запрещен въезд в Россию, включена и спикер Сейма Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а в целом известно о включении в список уже 11 парламентариев.

До сих пор о своем вклчении в «черный список» заявили депутаты Карлис Сержантс (СЗК), Андрис Буйкис (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Мурниеце, Гайдис Берзиньш (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Инесе Либиня-Эгнере («Единство»), Артус Кайминьш (KPV LV), Рихард Колс (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Янис Домбрава (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Андрей Юдин, Хосам Абу Мери, Ояр Эрик Калниньш («Единство»).

Всего, по сведениям агентства ЛЕТА, в списке менее 30 человек, а это означает, что в него не вошли все, кто голосовал за введение санкций по делу Магнитского. Например, председатель фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис пока не получил информации о своем включении в список. Также о своем включении в «черный список» не извещены Рингольд Балодис (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Эдгар Путра (СЗК), Борис Цилевич («Согласие»), которые также поддержали решение Сейма о поддержке санкций в отношении лиц, причастных к делу адвоката Сергея Магнитского.

Как сообщалось, российский МИД вчера вручил посольству Латвии в Москве список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию за поддержку санкций в отношении лиц, причастных к делу Магнитского, сообщили агентству ЛETA в пресс-службе МИД.

О запрете МИД известит включенных в список лиц лично - обнародован список не будет.

Вручение этого списка - реакция МИД России на принятое Сеймом 8 февраля 2018 года решение «О призыве установить санкции для причастных к делу Сергея Магнитского лиц», пояснили в МИД Латвии.

В своем решении Сейм выразил осуждение России, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.