Латвийский университет - богатый, но бесхозяйственный?

Если бы Латвийский университет более хозяйственно распоряжался своей недвижимостью, его доходы могли бы быть на 400 тыс. евро больше, считает Госконтроль, который упрекает ЛУ в сдаче недвижимости в аренду по ценам намного ниже рыночных, пишет Latvijas avīze.

В целом в распоряжении ЛУ имеется 62 объекта недвижимости с более 100 зданиями и земельными участками, в том числе сельскохозяйственной землей.

Интересно, что ЛУ принадлежат не только здания для учебных нужд, но и квартиры, в том числе коммунальные. В собственности ЛУ находится 94 квартиры общей площадью 7626 кв.м.

Комнаты в коммуналках, с точки зрения ревизоров, сдаются в аренду по ценам намного ниже рыночных.

Например, за комнату на ул. Базницас клиент платит 60 евро в месяц, так как цена, установленная ЛУ, составляет 1,50 евро за квадратный метр, рыночная цена - 6 евро.