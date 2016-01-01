Сотрудники KNAB задержали Артуса Кайминьша

Сейм постановил сегодня дать согласие на обыск и задержание у депутата Артуса Кайминьша (KPV LV).

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сегодня после заседания Сейма задержали депутата Артуса Кайминьша (KPV LV).

Депутату были зачитаны его права. Кайминьш выступал перед журналистами, а сотрудники KNAB ждали его на расстоянии нескольких метров. После импровизированной пресс-конференции к Кайминьшу подошел сотрудник KNAB, предъявив жетон, депутат в сопровождении сотрудников покинул здание Сейма и сел в микроавтобус KNAB.

Председатель комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов сообщил, что комиссия рассмотрела сегодня заявление Генеральной прокуратуры о согласии на задержание, обыск и осмотр имущества Кайминьша. Комиссия приняла решение единогласно.

Сейм поддержал это решение комиссии 59 голосами, а 17 депутатов в голосовании не участвовали. В голосовании не участвовали представители «Согласия», Валдис Скуиньш (СЗК), Роман Межецкий, Ринголд Балодис (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Кандидат партии KPV LV на пост премьер-министра, адвокат Алдис Гобземс рассказал агентству ЛЕТА, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проводит сейчас обыск у предпринимателя Виестура Тамужса.

По данным архива ЛЕТА, в 2016 году из KPV LV вышло несколько членов, которые заявили, что Кайминьш практически не руководит партией и не подготовил ее к выборам в самоуправления. Также вышедшие из партии были против «несанкционированных разговоров» с Тамужсем. Илмар Пойканс тогда заявил, что имя Тамужса упоминается, когда партии нужна «капуста».

С Тамужсем агентству ЛЕТА связаться пока не удалось.

Кайминьш избран в Сейм по списку Латвийского объединения регионов. Позже он основал партию KPV LV, которая планирует участвовать в выборах Сейма.

Ранее Кайминьш был актером Латвийского национального театра.