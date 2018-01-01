1 из 100: лихач Рихард Колс, который хочет усилить присутствие НАТО в регионе

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Рихард Колс, избранный от партии «Все для Латвии» (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Молодой дипломат, юрисконсульт и земессарг в одном лице главным образом заточен на вопросы внешнеполитические: как бы средства ЕС были поделены справедливо, да НАТО усилило бы позиции в регионе.

Однако, ничто человеческое Колсу не чуждо - буквально в прошлом году депутат был оштрафован за превышение скорости.

Отвечать на вопросы команды TVNET политик не побоялся и не отказался (в отличие от некоторых своих однопартийцев), говорил убедительно и практически правильно.

На вопрос, на сколько уменьшилась численность населения Латвии в 2017 году в результате международной миграции, то есть сколько человек покинуло Латвию, Колс ответил 12 000 (в действительности меньше - 7800).

Переходя к средней зарплате учителя (нетто), политик назвал сумму 550 евро (на самом деле - 507 евро). Зато Колс идеально точно ответил, на сколько процентов в год планируется уменьшать количество чиновников в госаппарате - ровно на 6%, что соответствует истине.

Отчитываясь о главных достижениях, Колс искренне признался, что для него это первый созыв, и, так как Сейм – это главный законодательный орган, его основной работой было издавать законы.

Он разработал закон о диаспоре, который уже принят в первом чтении. Колс надеется, что за этот созыв его примут уже в последнем, третьем чтении – закон важен для наших граждан за рубежом. Также депутат работал над ограничением офшоров, чтобы не допустить их участия в публичных закупках, он же разработал проект решения «по санкциям Магнитского» и многое другое.