Как «сливали» Кайминьша: депутаты прокомментировали голосование по выдаче лидера KPV LV

Как уже сообщалось, сегодня, 20 июня, Сейм дал свое согласие на задержание и обыск депутата Артуса Кайминьша (KPV LV). За проголосовали 59 депутатов, еще 17 в голосовании не участвовали. Большинство не голосовавших представляют партию «Согласие», также в голосовании не принимал участие Валдис Скуиньш (СЗК), Роман Межецкис и Рингольд Балодис (ВЛ - ТБ/ДННЛ). Те, кто не голосовал, объясняют свой выбор недостаточностью информации и некорректной формулировкой во время заседания Сейма.

Председатель фракции «Согласие» Янис Урбанович рассказал LETA, что депутаты партии не участвовали в голосовании, так как на заседании было предложено «голосовать за анонимный документ», то есть, имя депутата указано не было. Урбанович считает, что это «брак» со стороны председателя Сейма Инары Мурниеце (ВЛ - ТБ/ДННЛ), раз она предложила голосовать за такой документ. «Зачем угадывать или догадываться, о чем речь?» - спрашивает Урбанович.

Позже Урбанович отметил, что консультировался с юристами.

По его словам, все процессуальные действия против Кайминьша могли быть незаконными «из-за Мурниеце». Сейм голосовал «за абстрактное решение, а не конкретно по Артису Кайминьшу», - добавил Урбанович.

Депутат Скуиньш отметил, что не участвовал в голосовании, так как на тот момент не был проинформирован, за что планируется задержать Кайминьша. Также парламентарий таким образом выразил «солидарность актеров».

Депутат Балодис рассказал, что уже знал, каким будет результат, поэтому воздержался от голосования из-за «ностальгии» и уважения к коллеге, «с котором раньше плечом к плечу боролись в выступлениях оппозиции». Он не проинформирован о том, что обсуждалось в Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, но очевидно, разрешение на задержание было обоснованным.

Как уже сообщал Русский TVNET, сотрудники БПБК задержали в Сейме депутата Артуса Кайминьша, также проведены обыски у члена правления KPV LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса. Сопредседатель KPV LV Линда Лиепиня подтвердила журналистам, что Закатистов задержан.

БПБК не называет имен задержанных, но в своем заявлении для прессы подтверждает, что уголовный процесс начат по трем статьям Уголовного закона -

о незаконном финансировании политической организации, посредничестве при таком финансировании, приеме и вымогательстве финансирования.

Наказания по этим статьям составляют до 2-3 лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф.