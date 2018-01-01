1 из 100: профессиональный руководитель драмкружка Неллия Клейнберга

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Неллия Клейнберга от партии «Латвийское объединение регионов» (ЛОР).

Опытная дама, руководитель драмкружка и магистр социальных наук по образованию, депутат Неллия Клейнберга заметно отличается от своих коллег размером затребованных компенсаций - за этот созыв их объем составил 25 573,8 евро. Для сравнения, однопартийцы Инга Бите и Эдвард Смилтенс потребовали 2083,27 и 7428,76 евро соответственно.

Политик очень уверенно отвечает на вопросы команды TVNET, демонстрируя отличную осведомленность в делах страны и ее жителей.

Первым был вопрос о размере ежемесячного пособия за четвертого и каждого последующего ребенка в семье, на который Клейнберга назвала сумму - «немного более 50 евро» (в действительности - 50,07 евро).

На вопрос, в каком регионе Латвии проживает наибольшая доля латышей, она снова безошибочно ответила, что в Видземе, хотя и в Курземе количество латышей эквивалентно, что на самом деле так и есть (в Видземе 87,2% и в Курземе – 76,7%).

На вопрос о средней зарплате брутто за полную ставку в первом квартале этого года, депутат обозначила, что по статистике прошлого года – это были более 800 евро, а если смотреть по кварталам, эта сумма еще больше и на бумаге превышает 800 евро (на самом деле 961 евро).

За этот созыв депутат Неллия Клейнберга особенно гордится борьбой против нормативизма и бюрократии. Так она обосновала коллегам, что разрабатываемый ими закон пустой и лишний, предложив сделать поправки в других. Она была услышана, и считает это свое личной маленькой победой.

Также политик гордится тем, что в рамках работы в европейской комиссии она добилась того, что в одном документе по делам Украины в заголовке появилось слово война, и это ее личная заслуга.