«Согласие» основательно подготовилось к выборам: Ушаков назвал кандидатуры министров

Социал-демократическая партия «Согласие» выдвинула на должность министра сообщения бывшего члена «Единства» Анрийса Матисса, на должность министра образования и науки - бывшую чиновницу Министерства образования и науки Эвию Папуле, заявил после заседания правления «Согласия» лидер партии Нил Ушаков.

Он подтвердил, что кандидатом в министры экономики будет депутат Сейма Ивар Зариньш, в министры внутренних дел - отставной генерал пограничной охраны Ивар Залитис, в министры благосостояния - депутат Андрей Клементьев, в министры охраны среды и регионального развития - исполнительный директор Даугавпилсской думы Инга Голдберга.

Кандидатом на должность министра юстиции является Гунтар Гринвалдс, ранее уже занимавший этот пост как представитель партии Айнара Шлесерса, министра здравоохранения - генеральный секретарь Латвийского Красного Креста Улдис Ликопс, министра обороны - бывший исследователь Института внешней политики Раймонд Рубловскис.

На должность министра финансов партия предлагает бывшую замдиректора управления финансовой полиции Службы государственных доходов Любовь Швецову.

Не выдвинуты кандидаты в министры земледелия, культуры и иностранных дел. По словам Ушакова, партия еще ведет переговоры и не хочет заранее называть имена претендентов.

Ушаков сообщил, что участвовать в выборах в Сейм будут все нынешние депутаты фракции «Согласия», два представителя Рижской думы - Регина Лочмеле-Лунева и Виктор Пашков. Будут привлечены депутаты Гаркалнской, Саласпилсской, Стопиньской, Олайнской, Бабитской, Даугавпилсской и Резекненской дум.

В Риге лидером списка будет канждидат «Согласия» в премьер-министры Вячеслав Домбровский, в Видземе - кандидат партии на президентский пост Петерис Спрогис, в Латгале - резекненский депутат Янис Кришанс, в Земгале - Ивар Зариньш, в Курземе - Анрийс Матисс.