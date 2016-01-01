Депутату Клявиньшу вменяют нанесение значительного ущерба бюджету Сейма

В четверг вечером Сейм дал согласие на обыск у еще одного депутата Сейма, на этот раз у Аскольда Клявиньша (СЗК), сообщает LETA. Разрешение требуется для обыска по месту жительства и в автомобиле, а также для осмотра изъятых там предметов.

Решение поддержал 61 депутат, никто не выступил против, еще 19 депутатов не участвовали в голосовании.

Сам Клявиньш просил депутатов поддержать разрешение на обыск, обещая правоохранительным органам все показать и рассказать. Он выразил надежду, что все разрешится.

Клявиньш выразил удивление по поводу сложившейся ситуации. Одновременно с этим он отметил, что уже некоторое время ходили слухи о том, что он поменял свое задекларированное место жительства на Лиепаю. Он подчеркнул, что в Лиепае его дом, в котором он и живет.

В феврале прозвучала информация о том, что после того, как Клявиньш стал парламентарием, он сменил свое задекларированное место жительства со столицы на Лиепаю, что позволило увеличить транспортные компенсации в пять, а то и в шесть раз.

Клявиньш стал депутатом в середине июня 2016 года. С июля по октябрь в качестве транспортной компенсации он получал 115 евро в месяц, свидетельствует информация на странице Сейма.

После того, как он задекларировался в Лиепае, компенсация выросла и составила от 560 до 736 евро в месяц.

Председатель фракции СЗК в Сейме Аугуст Бригманис отметил, что уверен в честности Клявиньша и доверяет правоохранительным органам. Он также призвал Сейм решение поддержать, так как депутат не должен прятаться за иммунитетом.

Сам депутат сообщил, что он не менял адрес только ради компенсации. По его словам, он купил дом уже 10 лет назад, и он ездит в Лиепаю раз или три в неделю, вне зависимости от компенсации. Он отметил, что полученные деньги в качестве компенсации тратит на бензин и ни на что иное.

LETA сообщает, что обыск производят с целью найди важные для уголовного процесса предметы или документы.

Ранее агентство сообщило, что вечером в четверг на закрытое заседание собралась комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям. По докладу этой комиссии Сейм принимает решение о разрешении на обыск у депутата.

По информации Firmas.lv, Клявиньш является владельцем компании по торговле товарами для туризма SIA Gandrs. Оборот компании в 2016 году был 4,025 миллиона евро, прибыль - 17 605 евро.

Клявиньш также является членом правления Латвийской Зеленой партии.

KNAB в свою очередь, не называя имен, распространило информацию о том, что депутат использовал служебное положение в корыстных целях и нанес существенный ущерб бюджету Сейма. Уголовный процесс начат 2 мая по подозрению в злоупотреблении служебным положением с целью наживы.

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы до 4-х лет, принудительные работы или денежный штраф, ограничив право занимать определенную должность на срок до пяти лет.

Согласно начатому уголовному процессу, депутат Сейма при исполнении обязанностей с 1 ноября 2016 года до мая этого года злоупотреблял служебным положением, нанеся ощутимый ущерб бюджету главного законодательного органа, ситуацию обозначил KNAB.