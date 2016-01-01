«Я получал анонимное сообщение о неприятностях...» Клявиньш выступил перед журналистами

Депутат Сейма Аскольд Клявиньш, обыск у которого в четверг вечером санкционировал Сейм, выступил перед журналистами, заявив, что опровергает все прозвучавшие в его адрес обвинения в злоупотреблении служебным положением и пояснил, что передекларировался в Лиепаю, так как он действительно там живет.

В феврале прозвучала информация о том, что после того, как Клявиньш стал парламентарием, он сменил свое задекларированное место жительства со столицы на Лиепаю, что позволило увеличить транспортные компенсации в пять, а то и в шесть раз.

После того, как Сейм дал разрешение на обыск у депутата СЗК Клявиньша, он сам выразил готовность правоохранительным органам все показать и рассказать.

Он признал, что не в курсе, о чем речь, однако слышал слухи, что это может быть связано со сменой места жительства на Лиепаю. Он отметил, что ездил туда уже многие годы, и до того, как стал депутатом. Передекларироваться стало просто рациональным решением.

Клявиньш стал депутатом в середине июня 2016 года. С июля по октябрь в качестве транспортной компенсации он получал 115 евро в месяц, свидетельствует информация на странице Сейма. После того, как он задекларировался в Лиепае, компенсация выросла и составила от 560 до 736 евро в месяц.

В 21:00 Клявиньш в присутствии сотрудника KNAB оставил Сейм и рассказал, что отправляется в помещения бюро. Он отметил, что процесс общения с правоохранительными органами был «очень культурным».

Также он сообщил, что не может рассказать о содержании беседы, так как подписался о неразглашении информации.

Он сказал, что ранее KNAB ему вопросов не задавало, и то, что у него пройдет обыск, политик узнал от журналистов. Если бы KNAB у него попросило, он бы добровольно показал свою машину и не понадобилось бы «это шоу».

Клявиньш также рассказал, что несколько месяцев назад он получил анонимное сообщение, в котором его предупредили о том, что у него будут неприятности. Сообщение сохранилось.

Сообщается, что на выборах этой осенью Клявиньш стартовать не планирует, он обдумывает возвращение на прежнюю работу в Рижской думе.

Как уже сообщал Русский TVNET, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) считает, что депутат Сейма Аскольд Клявиньш (СЗК), злоупотребляя служебным положением, нанес бюджету парламента значительный ущерб.

В заявлении для прессы KNAB, не называя имени депутата, сообщает, что в четверг обратилось к Сейму с просьбой разрешить провести уголовно-процессуальные действия в отношении депутата. KNAB начало уголовный процесс о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

За это преступное деяние Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, принудительные работы или денежный штраф с лишением права занимать определенную должность на срок до пяти лет.

В ходе расследования начатого 2 мая 2018 года уголовного процесса получены доказательства того, что депутат Сейма, выполняя депутатские полномочия, с 1 ноября 2016 года до мая 2018 года злоупотреблял служебным положением в корыстных целях, чем нанес бюджету Сейма значительный ущерб.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.