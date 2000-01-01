KNAB выпустил всех задержанных по делу KPV LV, присвоив им статус подозреваемых

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) освободило всех задержанных по делу о финансировании политической партии KPV LV, а именно депутата Сейма Артуса Кайминьша, его однопартийца Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса.

Не называя имен, KNAB в сообщении для прессы оповестило, что в уголовном процессе, начатом в июне прошлого года, два лица признаны подозреваемыми в незаконном финансировании политической организации в крупном размере, совершенным группой лиц по предварительному сговору, а также в мошенничестве группой лиц в крупном размере.

Также еще одно лицо признано подозреваемым в принятии незаконного финансирования политической организации в крупном размере и в указании ложной информации в декларации.

Лицам применены меры пресечения, несвязанные с лишением свободы.

KNAB особенно подчеркнул, что не выполняет политический заказ и все уголовно-процессуальные действия бюро контролирует прокуратура, а отдельные мероприятия санкционирует суд.

Как ранее сообщал Русский TVNET, сотрудники KNAB 20 июня задержали Кайминьша, члена правления KPV LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса. Дело в отношении Кайминьша связано с возможным незаконным финансированием возглавляемой им партии.

В материалах начатого 5 июня 2017 года уголовного процесса есть сведения о возможных преступных деяниях, в результате которых партия KPV LV получала незаконное финансирование, в том числе, о возможных преступных действиях Кайминьша, потребовавшего у другого лица принять на работу фиктивных работников контролируемого им предприятия и получавшего от них наличными их зарплаты и другие выплаты, свидетельствует информация об этом деле, предоставленная Сейму.

Таким образом были получены финансовые средства, которые, возможно, использовались для финансирования партии KPV LV и личных нужд Кайминьша.

Как установило досудебное расследование, весной 2016 года председатель совета АО Eco Baltia Виестурс Тамужс объявил входящему в концерн предприятию, что хочет нанять Атиса Закатистова для оказания стратегических консультаций лично ему как председателю совета. По указанию Тамужса был заключен договор между входящим в концерн предприятием ООО Per capita об оказании консультаций. Аналогичный договор был заключен повторно. Следствие констатировало, что предусмотренные договором консультации оказаны не были.

Это предприятие ежемесячно в соответствии с договором и выставленными Per capita счетами перечисляло денежные средства в размере 2000 евро и НДС на банковский счет Per capita до тех пор, пока в СМИ не появились сообщения о переговорах Кайминьша, Закатистова и Тамужса, в ходе которых Закатистов сообщил, что получает от Тамужса 2000 евро в месяц.

Следствие получило доказательства того, что эти деньги использовались для нужд партии KPV LV, но не были указаны в ее финансовой документации. Из материалов дела следует, что Кайминьш, Закатистов и Тамужс понимали, что такого рода выплаты незаконны, и пытались их скрыть.

Уголовный процесс начат по трем статьям Уголовного закона: о незаконном финансировании политической организации, о посредничестве в незаконном финансировании политической партии и о принятии или вымогательстве незаконного финансирования партии.