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Что стало с политической карьерой самой яркой женщины, исключенной из «Единства»?

LETA
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Солвита Аболтиня | Фото: Evija Trifanova / LETA

Комиссия Сейма по иностранным делам поддержала кандидатуру бывшего лидера «Единства» Солвиты Аболтини на должность посла Латвии в Италии, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении передачи ЛТВ «Панорама».

Кандидатура Аболтини рассматривалась на закрытом заседании комиссии. Окончательное решение должен принять президент Раймонд Вейонис, и до утверждения президентом кандидатура посла остается секретной.

Аболтиня в феврале начала работу на должности директора департамента Европы Министерства иностранных дел и имеет дипломатический ранг советника.

В прошлом году Аболтиня сообщила, что сложит мандат депутата до окончания созыва 12 Сейма, потому что решила вернуться в дипломатическую службу.

Правление партии «Единство» в ноябре прошлого года решило исключить Аболтиню из партии за комментарии и деятельность в момент обсуждений партии о смене министра экономики.

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