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Лидеры партии KPV LV расскажут о задержаних KNAB

LETA
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Артусс Кайминьш | Фото: Ieva Lūka / LETA

Лидеры партии «KPV LV» сегодня проведут пресс-конференцию, чтобы выразить свое мнение о начатом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) уголовном процессе по обвинению партии в незаконном финансировании и задержании ее представителей.

В пресс-конференции примут участие подозреваемые по уголовному процессу председатель правления «KPV LV», депутат Сейма Артусс Кайминьш и член правления Атис Закатистов, а также кандидат партии на пост премьера Алдис Гобземс, член правления Линда Лиепиня и еще один подозреваемый - председатель совета компании «Eco Baltia» Виестур Тамужс.

Пресс-конференция состоится в 12.00 в офисе партии на ул. Матиса, 38 в Риге.

Как сообщалось,

на прошлой неделе БПБК по подозрению в незаконном финансировании «KPV LV» задержало Кайминьша, Закатистова и Тамужса.

Позже они были отпущены, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Задержания были произведены в рамках начатого в июне прошлого года уголовного процесса о незаконном финансировании партии в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц.

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