Рейрс на встречу с избирателями в Елгаве отправился на служебном авто

Как выяснило издание Latvijas avize, в конце мая на Латвийском радио рекламировалась встреча министра благосостояния Яниса Рейрса («Единство») с елгавскими избирателями. Объявление оплатило «Единство», однако для поездки в Елгаву Рейрс использовал служебный автомобиль Минблага, пишет газета.

В самом министерстве подтвердили, что Рейрс в данном случае ездил на автомобиле министерства, содержание которого оплачивается из госбюджета, однако сослались на то, что министр «встречался с жителями, в том числе и пожилыми людьми, которые являются одной из целевых групп Министерства благосостояния», а также вел переговоры с руководством футбольного клуба Jelgava о развитии молодежного футбола.

Что же касается оплаченного «Единством» радиообъявления о встрече с избирателями,то представители Минблага заверили, что министр Рейрс «не был об этом информирован».

В то же время генеральный секретарь «Единства» Артис Кампарс подтвердил, что партия согласовывала с министром Рейрсом объявления на радио. Он также добавил, что такого рода встречи с министром благосостояния партия организовала более чем в десяти самоуправлениях Латвии, потому и сообщила об этом публично. Данный шаг со своим членом, министром благостояния Янисом Рейрсом.

Во внешних нормативных актах не предусмотрено, что должностное лицо государственного учреждения может использовать служебное транспортное средство для предвыборных мероприятий, напоминает Госконтроль. В законе установлено, что использование транспортного средства для рабочих нужд означает использование оного для выполнения рабочих или должностных обязанностей.