«Новое Единство» призывает партии не сотрудничать с прокремлевскими силами

Объединение партий «Новое Единство» обратилось к другим политическим организациям с призывом договориться перед выборами 13-го Сейма о том, чтобы «не сотрудничать с прокремлевскими партиями».

Призыв подписать меморандум обращен к Новой консервативной партии, национальному объединению «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, Союзу «зеленых» и крестьян, объединению «Для развития/За!», партии «Прогрессивные», Латвийскому объединению регионов и «KPV LV», сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь «Нового Единства» Сандрис Сабаев.

Председатель правления «Нового Единства» Кришьянис Кариньш призывает партии подписать меморандум, в котором выражена ясная поддержка проевропейской, демократической политике, чтобы подтвердить таким образом неизменность текущего геополитического курса Латвии.

«События последних недель во внутренней политике Латвии и предвыборную активность отдельных партий нельзя истолковать иначе, как недвусмысленные попытки России внести раскол к евроатлантическое сообщество, а приход прокремлевских сил к власти в Латвии будет означать изменение курса внешней политики», - заявил председатель «Единства» Арвил Ашераденс.

Он подчеркнул, что демократически-центристские и национально-консервативные партии должны осознавать серьезность ситуации и предпринять минимальные меры, договорившись «не сотрудничать с прокремлевскими силами и их сателлитами в латвийской политике».