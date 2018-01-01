1 из 100: «Капитан очевидность», депутат Карлис Креслиньш

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Карлис Креслиньш, избранный от партии «Все для Латвии» (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Давно достигнувший пенсионного возраста, доктор наук, радиоинженер и очень неравнодушный к военному делу депутат Карлис Креслиньш немного удивляет своим ответом на вопрос об эффективности госаппарата, напоминая «Капитана очевидность». Впрочем, судите сами:

На вопросы от команды TVNET депутат отвечает спокойно, даже немного философски.

Спрашивая о размере средней пенсии в Латвии, в ответ от Креслиньша мы услышали, что такой нормы в законе нет и по логике он предположил, что средняя пенсия в стране меньше минимальной зарплаты, то есть меньше 430 евро, и составляет около 300 евро (в действительности - 320,27 евро).

На вопрос об активности избирателей на прошлых выборах в Сейм, депутат особенно подчеркнул, что хорошо, когда на выборах участвуют более 50% избирателей, а на выборах в 12 Сейм, по его мнению, приняли участие меньше половины избирателей. Поэтому одним из заданий депутатов он считает побудить избирателей к участию в выборах, он советует народу уделить этому время, почитать и голосовать!

Стоит, правда, отметить, что на прошлых выборах процент проголосовавших достиг 58,85%...

Креслиньш осведомлен, в каком регионе Латвии проживает наибольшая доля латышей - он считает, что этот регион Видземе, так как сам родом оттуда, и там во всех деревнях и городах звучит латышский язык (в действительности в Видземе 87,2% и в Курземе – 76,7%).

Переходя к своим достижениям, политик много внимания уделяет вопросу о пенсиях для военных, которые необходимо пересмотреть, так как в законе есть некоторые неточности, формальности, которые важно привести в порядок, чем Креслиньш и занимался весь прошлый созыв.

Помимо этого, он очень рад, что в школах введут военное обучение, ведь это намного дешевле обязательной военной службы и научит детей правильным вещам. Подробнее в видео интервью TVNET!